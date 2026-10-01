مقتل 7 أشخاص جراء استهداف حافلة في ريف حمص بسوريا

أعلن مصدر في مديرية الصحة بمدينة حمص وصول سبع وفيات وأربع إصابات إلى مستشفيات المدينة جراء استهداف حافلة بالرصاص من قبل مجهولين على جسر مصياف في ريف حمص الغربي.

ونقلت وكالة سانا للأنباء عن مدير مستشفى حمص معن محمود فهد أن المستشفى استقبل وحده خمس حالات جراء استهداف الحافلة، أربع منها وصلت في حالة وفاة، بينما كانت الحالة الخامسة واعية ومتجاوبة، وقد تعرضت لشظية في البطن أدت إلى تمزق في المثانة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب قبل تحويله إلى أحد المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج، مبيناً أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفى شملت إصابات في الرأس والصدر، ولافتاً إلى أن الحافلة كانت تقل موظفين وعمالاً مدنيين وفق المعلومات الأولية.

وباشرت قوى الأمن الداخلي التحقيقات في الحادث لتحديد المتورطين وتقديمهم للعدالة.