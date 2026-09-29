طلاب مدارس البحر الأحمر يشاركون في حملات التوعية والتشجير ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

نفذت الإدارة العامة لشئون البيئة، إدارة الإعلام والتثقيف البيئي، بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إدارة المشاركة الاجتماعية، اليوم، ندوتين للتوعية البيئية بمدرستي السادس من أكتوبر والفيروز للتعليم الأساسي، تناولتا أهمية زراعة الأشجار والشتلات، والتوسع في المسطحات الخضراء، ودورها في تحسين جودة البيئة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وفي إطار دعم جهود الدولة المصرية للحفاظ على البيئة والتوسع في المساحات الخضراء، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، احتضنت عدد من مدارس مدينة الغردقة فعاليات للتوعية البيئية والتشجير، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وشهدت الفعاليات مشاركة فعالة من الطلاب والطالبات، الذين شاركوا في زراعة عدد من الأشجار والشتلات داخل المدارس، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، بما يعزز لديهم قيم الحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية.

وأكدت الفعاليات أهمية استمرار نشر الوعي البيئي بين النشء، وتشجيع الطلاب على رعاية الأشجار والحفاظ عليها، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، ودعم جهود الدولة في زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحويل المدارس إلى بيئة تعليمية جاذبة تسهم في بناء جيل أكثر وعيا بقضايا البيئة والمناخ.