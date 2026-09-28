 حصول معهدي الجبيل الابتدائي والإعدادي بجنوب سيناء على شهادة اعتماد الجودة بنسبة 100% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حصول معهدي الجبيل الابتدائي والإعدادي بجنوب سيناء على شهادة اعتماد الجودة بنسبة 100%

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 2:12 م

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية حصول معهد الجبيل الابتدائي ومعهد الجبيل الإعدادي على شهادة اعتماد الجودة للفصل الدراسي الثاني، بنسبة 100%.

وقال الدكتور مصطفى نجيب، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن حصول المعهدين على شهادة الجودة يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، كما يعد تتويجا للجهود المبذولة من إدارة المعهدين وهيئة التدريس والعاملين، وحرصهم على تطبيق معايير الجودة والاعتماد والارتقاء بمستوى العملية التعليمية والتربوية.

وتقدم مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية بخالص التهنئة لإدارة معهد الجبيل الابتدائي ومعهد الجبيل الإعدادي، وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء الأمور، تقديرا لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد على استمرار دعم المعاهد الأزهرية، وتشجيعها على تحقيق المزيد من التميز في مختلف مجالات العملية التعليمية، بما يليق بمكانة الأزهر الشريف، ورسالة التعليم الأزهري.

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