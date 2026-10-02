إعصار راشيل يشتد إلى الفئة 3 في المحيط الهادئ قبالة ساحل المكسيك

ازدادت قوة الإعصار راشيل ليتحول إلى إعصار من الفئة 3 أمس الخميس، قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، وفقا للمركز الوطني للأعاصير، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة، التي تقع على بعد حوالي 235 ميلا (380 كيلومترا) جنوب الطرف الجنوبي من ولاية "باخا كاليفورنيا"، تواصل التحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة ثلاثة أميال في الساعة(6 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن تزيد شدتها اليوم الجمعة قبل أن تضعف في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت السلطات المكسيكية أمس الخميس إنها لا تزال في حالة تأهب بسبب توقعات بسقوط أمطار غزيرة في ولايات باخا كاليفورنيا سور وسينالوا وخاليسكو واحتمال حدوث انهيارات أرضية وارتفاع مناسيب الأنهار وفيضانها بالإضافة إلى حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أنه من المتوقع أن يولد راشيل أمواجا تهدد الحياة قبالة ساحل المكسيك. وبلغت أقصى سرعة للرياح المستمرة 139 كيلو مترا في الساعة حتى بعد ظهر أمس الخميس.