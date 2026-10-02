شهدت ساحة روابط للفنون بمنطقة وسط البلد في القاهرة، مساء أمس الخميس العرض المسرحي البريطانية "Chunky Jewellery" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

وأقيم العرض بحضور كل من كاثي كوستين، مدير البرامج الفنية بالمجلس الثقافي البريطاني، وأماني أبو زيد المدير الإقليمي لبرامج الفنون بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك وسط إقبال جماهيري كبير.

عرض "Chunky Jewellery" قدمته فرقة Barrowland Ballet من اسكتلندا، ودار حول صديقتان، عام واحد، ولادتان، فقدان، الكثير من الضحك والدموع، وقطعة واحدة من المجوهرات الكبيرة.

يمزج العرض بين المسرح والرقص والكوميديا والأغاني، ويستند إلى تجربة شخصية لصديقتين وأمّين عازبتين تحاولان التعامل مع الحياة والموت وكل ما بينهما.

ويقدم العرض رحلة إنسانية عن الصداقة، والأمومة، والفقد، والقدرة على الاستمرار، في تجربة تجمع بين الحس الكوميدي واللحظات المؤثرة.

يشار إلى أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، يختتم فعاليات دورته الرابعة اليوم الجمعة.