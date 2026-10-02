سامح شكري: فلسطين تظل القضية المركزية في ترتيب الأولويات العربية

سامح شكري: ميثاق الجامعة العربية دستور يتناول المبادئ العامة.. والتنفيذ يرتبط بإرادة الدول الأعضاء



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القضية المركزية والمزمنة تظل القضية الفلسطينية، وذلك ردًا على التساؤل بشأن ترتيب أولويات المخاطر الإقليمية بالنسبة للطرف العربي بين إسرائيل وإيران وأمن البحر الأحمر.

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية MBC" مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن المخاطر ترتبط بمساعي "تصفية هذه القضية وتداعيات هذه التصفية من نشوب صراعات واستعادة فترة من الاضطراب".

ولفت إلى أن الاضطراب ينعكس على اهتزاز الثقة في المنطقة وجاذبة الاستثمار، مؤكدا أن المسألة الأعم والأشمل تتمثل في كيفية تحقيق الأمن القومي العربي باعتباره مسئولية تقع على عاتق الدول العربية.

وأشار إلى أن الأمن القومي مسئولية عربية تقتضي "رادع عربي لأي نوع من الطموح سواء إقليمي أو دولي"، في ظل التحولات الجارية في الساحة الإقليمية وما تشهده من سياسات توسعية ليست بالضرورة عسكرية، ولكن التوسع في النفوذ واستخلاص المصالح الاقتصادية، سواء من دول صديقة وقريبة للوسط العربي مثل تركيا، أو دول ساد معها تشاحن مثل إيران، أو التنافس الدولي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وعلى صعيد آخر، قال إن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية "قضية شائكة ولا يجب أن نخوض فيما قد يفجر مزيدا من الانقسام"، مؤكدا أن ميثاق الجامعة هو دستور يتناول المبادئ العامة.

وأكد أن معاهدة الدفاع العربي المشترك تمثل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة العربية، لافتا إلى أنها المشكلة "ليست في إقامة الفكرة أو المبدأ ولكن في تنفيذها، والتنفيذ يرتبط بإرادة الدول الأعضاء، وبالتالي لا نُعيب على الدستور عدم تنفيذه".