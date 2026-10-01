تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2026، في عدد من المساحات الفنية والثقافية بمنطقة وسط البلد.

وتقدم الدورة الرابعة عشرة للجمهور 16 عرضا تتنوع بين الفنون الأدائية، والفنون البصرية، والموسيقى، إلى جانب 6 ورش عمل في مجالات فنية مختلفة، و7 فعاليات خاصة، بمشاركة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والدوليين.

ويتولى الإدارة الفنية لمهرجان "دي-كاف" هذا العام كل من: المخرج أحمد العطار، مؤسس المهرجان، وياسمين فهيم، المدير التنفيذي.

وقالت ياسمين فهيم، المدير الفني المشارك لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف"، إن العمل في المهرجانات الفنية يعتمد بشكل أساسي على الشغف والتفاني والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن استمرار المهرجان ونجاح فعالياته على مدار الدورات السابقة يأتيان نتيجة جهود متواصلة من فريق العمل والفنانين والشركاء والمؤسسين.

ولفتت إلى أن "دي-كاف" يطرح في دورته الرابعة عشرة عددا من التساؤلات حول الاستدامة والمسئولية في العمل الثقافي، وكيفية الاهتمام بالفنانين والجمهور والشركاء.

وأضافت: "لدينا هذا العام عددا من الفعاليات الخاصة يفوق أي عام مضى، مع المزيد من فرص التعلم من خلال الورش، والتفاعل مع الفنانين والعاملين في المجال الثقافي من خلال الحوارات والنقاشات، كما نرغب في أن نمنح جمهورنا هذا العام دورا أكثر فاعلية في المهرجان، وليس المقصود أن تكون المشاهدة الهادئة للعروض أمرا سيئا، بل نريد أن ندعو جمهورنا إلى أن يكون أكثر تفاعلا مع برنامج المهرجان بشكل عام، وأن ينخرط فيه بصورة أكثر نقدية وفاعلية".

وفي دورته الرابعة عشرة، يوجه "دي-كاف" اهتمامه إلى وسط البلد، المنطقة التي شكَلت هوية المهرجان منذ تأسيسه، متأملا العلاقات التي تسمح للمكان بالاستمرار والتغير واكتساب معان جديدة بمرور الوقت، حيث تنطلق الدورة من سؤال أساسي: "ما الذي يجعل مجتمعا أو مكانا أو مهرجانا قادرا على الاستمرار؟"؛ فإلى جانب المجتمعات والمؤسسات الرسمية، توجد أشكال متعددة من الاهتمام والرعاية التي تساهم في استمراريتها، بدءا من العمل والانتباه والحفاظ والتكيف، وصولا إلى المشاركة والاستعداد للمساهمة في شيء يتجاوز الفرد.

وتُفتتح فعاليات المهرجان بمعرض "مشاهد طبيعية" للفنانة المصرية نرمين الأنصاري، يوم 11 أكتوبر، ويستمر حتى 5 نوفمبر، وذلك ضمن برنامج الفنون البصرية.

كما يفتتح برنامج الفنون الأدائية بعرضي الرقص المعاصر "الحزن يخيم عليَ" و"بلا أجنحة"، يوم 13 أكتوبر في ساحة روابط للفنون، ويستمر على مدار يومين، على أن يُقدم العرض أيضا يوم 16 أكتوبر في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" أحد أكبر المهرجانات بمصر، حيث يتضمن برنامجا لمختلف الفنون المعاصرة على مدار ثلاثة أسابيع في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان عدة عروض فنية أدائية ومسرحية وموسيقية ومعارض فنون بصرية وفنون الوسائط الحديثة، يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والدوليين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.