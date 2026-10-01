وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الحرب الكيميائية وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والذى استمر لعدة أيام.

وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بأماكن تمركزها.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة فى مختلف المراحل كذلك عرض التقارير والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكل العناصر المشاركة بالمشروع، ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الحرب الكيميائية.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التأمين الكيميائى لتواكب أحدث الأنظمة العالمية فى هذا المجال الحيوى مشيداً بمنظومة العمل داخل إدارة الحرب الكيميائية والتى تسهم فى الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على تنفيذ كل المهام المكلفة به تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل، شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المشروع والتى تضمنت عرض التقارير وإجراءات تنظيم التعاون لكل العناصر التخصصية، وناقش عدد من المشاركين فى تنفيذ مهامهم كذلك الأسلوب الأمثل لمواجهة المواقف الطارئة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى والارتقاء المستمر بمنظومات التأمين الكيميائى بالقوات المسلحة.