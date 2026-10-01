رابط الاستعلام لـ 792 متقدمًا من قوائم الانتظار لشغل وظائف العمال بوزارة الأوقاف

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ترشيح ٧٩٢ متقدمًا من المدرجين بقوائم الانتظار في مسابقة شغل وظائف العمال بوزارة الأوقاف، تمهيدًا لعقد المقابلات الشخصية واستكمال باقي الإجراءات بالتنسيق مع الوزارة.

ويتعين على المتقدمين المدرجين بقوائم الانتظار الاستعلام عن موعد المقابلة الشخصية، ومتابعة ما يخص استكمال إجراءات الترشيح والتعيين، والالتزام بالتعليمات والتحديثات التي يعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر قنواته الرسمية.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، من هنا.