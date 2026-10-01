مصرع سيدة وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بالمقطم

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لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بمحور ياسر رزق بمنطقة المقطم، وتم نقل جثمان المتوفية لمشرحة المستشفى بينما نُقل المصابون لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة المرورية.

بعد الحادث مباشرة، تجمع المارة من المواطنين في المنطقة، الذين هرعوا لمساعدة المصابين، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالواقعة.

انتقلت القوات إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وإخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نقلت المتوفية للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث، وتستمر السلطات في متابعة التحقيقات لضمان تقديم المساعدة اللازمة لجميع الأطراف المعنية وضمان سلامة الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.