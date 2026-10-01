رفض المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التعليق على اعتذار الفنانين محمد ثروت ومروة ناجي عن المشاركة في الدورة الـ34 من المهرجان، وهما من مطربي الحفلين الأول والثاني وفقا للبرنامج المعلن للدورة الجديدة.

كما رفض الموجي الكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور عبدالعزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، مع لجنة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عقب استقالة الدكتور رضا الوكيل من رئاسة دار الأوبرا المصرية.

وعن أزمة اعتذار عدد من مطربي المهرجان عن المشاركة في الدورة الجديدة، قال محمد الموجي في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "مستنيين النجوم اللي اعتذروا يتراجعوا عن القرار بتاعهم، ولسه إحنا مش عارفين أي تفاصيل أو معلومات، ومنتظرين بكرة هنشوف هنعمل ايه".

وتأتي اعتذارات محمد ثروت ومروة ناجي في وقت تواصل فيه إدارة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية استعداداتها لانطلاق الدورة الـ34، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة بشأن مشاركة الفنانين المعتذرين والتغييرات المحتملة على جدول الحفلات.