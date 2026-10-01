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انطلقت، الخميس، قافلة عودة طوعية جديدة تضم 212 أسرة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى قراها وبلداتها في أرياف 4 محافظات متفرقة بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مدير الدائرة الشمالية لمديرية الشئون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب محمد باكير، قوله إن قافلة تضم 212 أسرة توجهت إلى مناطق مختلفة، بينها أرياف حماة وحمص (وسط) وإدلب (شمال غرب) والحسكة (شمال شرق).

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن قوافل العودة التي تنظم في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء ملف النزوح.

وأضاف باكير أن تسيير القوافل يأتي ضمن رؤية «سوريا بلا مخيمات»، مشيرًا إلى استمرار التسجيل لتسيير 4 قوافل جديدة جاهزة للانطلاق الأسبوع المقبل.

وأوضح أن عدد الأسر العائدة منذ بداية التحرير في ديسمبر 2024 وحتى اليوم بلغ نحو 170 ألف أسرة.

وجرى تسيير القافلة بالتعاون بين محافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة «مزن»، والهلال الأحمر العربي السوري، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، بحسب «سانا».

وكانت قافلة عودة طوعية تضم 263 أسرة انطلقت الأحد الماضي، من مخيمات إدلب وحلب إلى قراها وبلداتها في ريف إدلب الجنوبي وأرياف حماة وحلب ودمشق ومدينة دمشق.

وحسب بيانات المفوضية في أغسطس الماضي، لا يزال نحو 5.5 ملايين شخص نازحين داخل سوريا، فيما يوجد قرابة 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.