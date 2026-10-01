أسعار الدواجن تقفز 30% خلال شهر بعد تخارج بعض المنتجين من السوق

- سعر الكيلو زاد للمستهلك إلى 85 جنيها

- الشعبة: الأسعار عادت إلى مستوياتها العادلة.. والمنتجون لا يزالون يتعرضون لضغوط مالية

قفزت أسعار الدواجن البيضاء بالسوق المحلية خلال الشهر المنقضي بنسبة 30%، مسجلة 73 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، اليوم الخميس، مقابل 56 جنيهًا في مطلع أغسطس الماضي.

وبحسب جولة ميدانية أجرتها «الشروق»، في عدة أسواق بالقاهرة الكبرى، فإن متوسط سعر الدواجن للمستهلك النهائي يسجل 85 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو «البانيه» بين 185 و200 جنيه.

وتأتي ارتفاعات أسعار الدواجن في وقت زادت فيه الأعلاف بالسوق المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة وصلت إلى 33%، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في البحر الأسود، وتضاعف تكلفة شحن البضائع، وفق تصريحات سابقة لعدد من التجار لـ«الشروق».

وصعدت أسعار الذرة الصفراء (المكون الرئيسي الأول للأعلاف) بنسبة 33% لتسجل 16 ألف جنيه للطن، مقابل 12 ألف جنيه في بداية سبتمبر المنقضي، فيما صعدت أسعار فول الصويا بنحو 22% إلى 27 ألف جنيه للطن، بدلًا من 22 ألف جنيه.

وتمثل الأعلاف نحو 70% من مكونات إنتاج السلع الغذائية الحيوية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن منتجي الدواجن يتعرضون لخسائر مالية فادحة منذ بداية العام تقريبًا؛ ما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى التخارج من القطاع.

وأضاف أن تخارج المنتجين من القطاع أدى إلى تراجع المعروض من الدواجن بالسوق المحلية بشكل ملحوظ؛ ما انعكس سلبًا على الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الدواجن إلى مستويات تجاوزت الـ70 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، إلا أنها ما زالت أقل من تكلفة الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع الأعلاف مؤخرًا.

فيما اتفق معه محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن: «الأسعار تحسنت قليلًا خلال الأيام الماضية بسبب آليات العرض والطلب، ولكن المُربي يكاد يجمع تكلفته فقط دون هوامش ربحية».

وأكد العناني، في تصريحاته لـ«الشروق»، أن هناك عددًا كبيرًا من صغار المنتجين توقفوا عن إدخال دورات إنتاج جديدة، وهناك آخرون خفضوا حجم إنتاجهم إلى النصف تقريبًا؛ ما أثر سلبًا على حجم المعروض بالسوق المحلية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في حجم الطلب على السلعة الاستراتيجية، نتيجة انخفاض سعرها بالمقارنة مع مصادر البروتين الأخرى (اللحوم الحمراء والأسماك)؛ ما عزز ارتفاع الأسعار.

وتعرض القطاع الداجني بالسوق المحلية إلى ضغوط مالية منذ نهاية الربع الأول إلى آخر الربع الثالث من العام الجاري، بسبب زيادة الإنتاج المحلي بنسبة أكبر من حجم الاستهلاك بنحو 20% تقريبًا، وذلك بالتزامن مع انخفاض حجم الطلب؛ ما أثر سلبًا على الأسعار.

واعتبر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن سعر الدواجن الحالي عادل، متابعًا: «الارتفاعات الأخيرة هي مجرد تصحيح فقط وليس زيادة».

وأضاف السيد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن السعر العادل للدواجن لا يقل عن 75 جنيهًا، لافتًا إلى أن تكلفة المنتج، وفقًا لأسعار الأعلاف الحالية، تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

من جانبه، توقع محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أن تواصل أسعار الدواجن ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة حجم الطلب، وتراجع المعروض نسبيًا في الفترة الأخيرة.