الخارجية الباكستانية: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب ونواصل المعاملات التجارية مع طهران

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن إسلام آباد دولة مسئولة وملتزمة بالقوانين الدولية، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران إجراءات أحادية الجانب ولم تصدر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، أن بلادها ستواصل معاملاتها التجارية مع إيران، في إطار التزامها بالقوانين والقواعد الدولية، مؤكدة أنها لعبت دورًا كبيرًا في جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات.

ودعت إسلام آباد كلاً من طهران وواشنطن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثتهما على معالجة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إطلاق حملة اقتصادية واسعة ضد إيران، متوعدًا بعزلها اقتصاديًا وفرض تداعيات كبيرة على الدول التي تقدم لها أي دعم مالي أو تجاري.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.