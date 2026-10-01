 السعودية: مركز الملك سلمان يضخ 500 ألف لتر من المياه في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: مركز الملك سلمان يضخ 500 ألف لتر من المياه في قطاع غزة

الرياض (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 6:16 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 6:16 م

ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، 500 ألف لتر من المياه في مختلف محافظات قطاع غزة، في إطار جهوده الإنسانية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ويواصل المركز ضخ المياه عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة، لتوفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وفق كالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وتأتي هذه الجهود، المقدمة من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز مقومات الحياة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، ودعم صمود السكان، وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في قطاع غزة.


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