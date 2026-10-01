السعودية: مركز الملك سلمان يضخ 500 ألف لتر من المياه في قطاع غزة

ضخ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية، 500 ألف لتر من المياه في مختلف محافظات قطاع غزة، في إطار جهوده الإنسانية الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ويواصل المركز ضخ المياه عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة، لتوفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وفق كالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وتأتي هذه الجهود، المقدمة من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز مقومات الحياة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، ودعم صمود السكان، وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي في قطاع غزة.