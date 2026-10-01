مجموعة ديمقراطية تطرح إطار عمل جديدا للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وسط ازدياد الخلاف بالحزب

أصدرت جماعة ضغط ديمقراطية مؤيدة لإسرائيل، اليوم الخميس، إطارا يهدف إلى مساعدة الحزب الديمقراطي على توضيح رؤيته بصورة أفضل للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي قضية أحدثت انقساما عميقا داخل الحزب العام الجاري وقد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات مع اقتراب الحملة الرئاسية المقبلة.

وتدعو منظمة "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل" الحزب إلى مواصلة تقديم المساعدات الأمنية والعسكرية لإسرائيل، مع دعم مسار تفاوضي نحو إقامة دولة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعم مستقبل لقطاع غزة لا يشمل حركة حماس.

واللافت أن الوثيقة لا تشترط دعما غير مشروط لإسرائيل، إذ تقر بأن "أمن إسرائيل لا يتطلب دعم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيلية". كما تدعو الوثيقة إسرائيل إلى "التحرك بحزم ضد تهديدات المستوطنين وأعمال الترهيب والعنف التي يرتكبونها".

ويأتي إصدار هذا الإطار في وقت حساس بالنسبة للديمقراطيين، عقب موسم الانتخابات التمهيدية الذي شهد تأييد ناخبين، من نيويورك إلى ميشيجان، لمرشحين تبنوا مواقف من بينها الدعوة إلى إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل. وإذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي أو مجلس الشيوخ في انتخابات الشهر المقبل، فقد يؤدي هؤلاء المرشحون دورا مهما في تشكيل النقاش حول موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

كما يمكن أن تحظى هذه القضية بحضور بارز في المراحل المبكرة من الحملة الرئاسية المقبلة، التي قد تبدأ بعد فترة وجيزة من الانتخابات النصفية.

وقال بريان روميك، الرئيس التنفيذي لمنظمة "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل"، إن هدفه هو تقديم "دليل مفيد لمرشحينا الديمقراطيين من التيار الرئيسي حول كيفية التعامل مع قضية معقدة".

وأضاف: "من المهم تذكير الديمقراطيين والأمريكيين بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مهمة. ورأينا أنه من المهم أن نطرح رؤية تتطلع إلى المستقبل".