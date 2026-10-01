لماذا اعترض الرئيس السيسي على المادة 25 من قانون جامعة كيان؟ التفاصيل الكاملة

- مجلس النواب يحيل اعتراض الرئيس للجنة العامة

استمع أعضاء مجلس النواب، إلى عرض كتاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاعتراض على المادة (25) من مواد مشروع قانون، بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، كما يستمع أعضاء المجلس إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شأن الاعتراض.

وقال رئيس مجلس النواب، إنه وصلته رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدي فيها اعتراضه على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.

وتنص المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان على: "يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح".

كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية؛ لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا على أحدث النظم العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

يذكر أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأصدر.

وحال رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر.

الاعتراض على مشروعات القوانين

فيما تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.

وحال اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

كما يعقد المجلس جلسة عاجلة حال اعتراض رئيس الجمهورية، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

كما تنص المادة 178 من اللائحة على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.

وحال قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.