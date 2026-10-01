مدبولي: جامعة كيان للقوات المسلحة تجسيد لرؤية الدولة في تطوير التعليم الجامعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم العدالة وصون الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وتابع: «أسهمت مناقشات مجلسكم الموقر، بما اتسمت به من جدية وروح وطنية واعية ورؤية تشريعية واضحة، في إثراء مشروع القانون وثقل أحكامه، بما يعزز من دور الجامعة في بناء القدرات البشرية ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية».

وأشار إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ المنهج العلمي للتفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وقال مدبولي إنه إذا كان مجلس النواب والحكومة قد بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعة، بما يكفل لها أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ارتأى بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة الخامسة والعشرين بشأن المكافأة المقررة لبعض طلاب الجامعة، إعلاءً لمبدأ المساواة وحرصًا على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

وأضاف أن ملاحظة رئيس الجمهورية بشأن هذا الأمر تجسد حرصًا على قيام التنظيم التشريعي للجامعة على أسس موضوعية ومنضبطة تحول دون تفاوت المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى، بما يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، توجه مدبولي بخالص التقدير إلى رئيس الجمهورية على ما أبداه من ملاحظة تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع، معربًا عن تقديره لمجلس النواب لحرصه على استكمال مناقشة مشروع القانون.