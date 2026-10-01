- رئيس هيئة سلامة الغذاء: نعمل على تطوير نظم رقابة غذائية علمية أكثر فاعلية في إفريقيا

انطلقت فعاليات الاجتماع الثالث للمنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية (AFRAF) في القاهرة، اليوم الخميس، والذي تستضيفه الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن 25 دولة إفريقية، بجانب ممثلين عن التجمعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات العلمية وقطاع الصناعات الغذائية.

ويعكس الاجتماع تنامي دور المنتدى كمنصة إفريقية لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير نظم رقابية حديثة قائمة على العلم وتحليل المخاطر، بمشاركة ممثلين عن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورئيس المنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية، أن التعاون بين السلطات الرقابية يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الاجتماع الثالث يعكس التقدم الذي أحرزه المنتدى نحو ربط الجهود الوطنية والإقليمية وإيجاد آليات عملية لتبادل الخبرات وبناء القدرات.

وقال الدكتور طارق الهوبي: «تأسس المنتدى انطلاقًا من قناعة بأن سلطات الرقابة على الأغذية في إفريقيا يمكنها تحقيق المزيد من خلال العمل معًا، ونعمل على تعزيز التعاون بين السلطات الرقابية، وربط الجهود الوطنية والإقليمية، وتطوير نظم رقابة غذائية أكثر فاعلية وقائمة على أسس علمية».

من جانبه، أكد البروفيسور صامويل جودفروي، رئيس الجمعية العالمية للعلوم التنظيمية للأغذية (GFoRSS)، التزام الجمعية بمواصلة دعم المنتدى منذ تأسيسه، باعتباره منصة مهمة لتعزيز التكامل الرقابي وتطوير النظم الرقابية في أفريقيا.

وقال البروفيسور صامويل جودفروي: «نظل ملتزمين بقوة بتطوير المنتدى باعتباره محركًا لتكامل النظم الرقابية على الأغذية وتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية في أفريقيا، من خلال الاستفادة من الأدلة والبيانات، وتعزيز تحليل المخاطر والتعاون الرقابي».

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها تحليل المخاطر، وتعزيز القدرات المختبرية، وتحديث نظم الرقابة باستخدام البيانات والأدوات الرقمية، ودعم الابتكار في مجال الأغذية، والتعاون مع هيئة الدستور الغذائي (Codex)، وبناء القدرات في مجال العلوم التنظيمية للأغذية.

ومن المنتظر أن يسهم الاجتماع في تحديد إجراءات عملية وشراكات وأدوار ومسؤوليات تمهد لإعداد خارطة طريق للمنتدى وبرنامج عمله خلال المرحلة المقبلة؛ بما يدعم التعاون الرقابي وتنسيق الجهود على المستويين الوطني والإقليمي، ويدفع مسيرة التكامل الرقابي في مجال الأغذية على مستوى القارة.

يُذكر أن المنتدى الإفريقي لسلطات الرقابة على الأغذية تأسس في القاهرة عام 2023 بمبادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبالشراكة الأولية مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، كمنصة يقودها القطاع الرقابي لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في الدول الإفريقية.