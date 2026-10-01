آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأدوا طقوسًا تلمودية داخله، بالتزامن مع استمرار الإجراءات التي تفرضها قوات الاحتلال في محيطه خلال ما يسمى «عيد العرش» اليهودي.

وأفادت مصادر محلية لشبكة «قدس» الإخبارية، بأن آلاف المستوطنين توافدوا إلى الحرم الإبراهيمي في سادس أيام «عيد العرش»، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتشديد الإجراءات العسكرية في البلدة القديمة من الخليل.

ويأتي ذلك بعد إغلاق قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، ومنعهم من أداء الصلاة ورفع الأذان خلال فترة الإغلاق، فيما فُتحت أجزاء الحرم أمام المستوطنين لإقامة طقوسهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 28 سبتمبر، بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بـ«عيد العرش»، فيما شددت انتشارها على الحواجز والبوابات المؤدية إليه وأغلقت طرقًا وأسواقًا في البلدة القديمة.

وفي 29 سبتمبر، اقتحم نحو 10 آلاف مستوطن الحرم الإبراهيمي، بحضور وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وأدوا طقوسًا دينية داخل الحرم.

ويأتي إغلاق الحرم خلال الأعياد اليهودية ضمن سياسة متكررة في مدينة الخليل، إذ تُفرض قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد والبلدة القديمة، بالتزامن مع تأمين اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم.

وأغلقت سلطات الاحتلال الحرم في مناسبات دينية يهودية عدة خلال العام الجاري، فيما وثقت وزارة الأوقاف الفلسطينية منع رفع الأذان فيه عشرات المرات. وفي سبتمبر الماضي، أشارت تقارير إلى استمرار منع الأذان لفترات متواصلة، بالتزامن مع إغلاقات الحرم خلال الأعياد.