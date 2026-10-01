انتصار وهنا شيحة تنضمان إلى أبطال فيلم ورا الكنبة

انضمت كل من هنا شيحة وانتصار للفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت في بطولة فيلم «ورا الكنبة»، والذي سوف يتم استئناف تصويره يوم السبت المقبل في أحد الديكورات الداخلية.

الفيلم يشارك في بطولته كل من إبرام سمير وبيشوي طاهر وحسام داغر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

ويجمع «ورا الكنبة» بيومي فؤاد ومحمد ثروت في بطولة مشتركة، من خلال تجربة سينمائية تنتمي إلى الكوميديا، إذ يجسد الثنائي شخصيتي شقيقين تجمعهما علاقة يشوبها التوتر والخلافات، قبل أن تضعهما الظروف في مواجهة سلسلة من المواقف والأحداث التي تضطرهما إلى خوض رحلة مشتركة، تتخللها العديد من المفارقات الكوميدية والمواقف العائلية.

الفيلم من تأليف محمد علوش، وإخراج مايكل بيوح، وإنتاج «باشون» أحمد بيجو.

ويواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية استكمال التحضيرات اللازمة لتصوير المشاهد المتبقية، بالتزامن مع استكمال التعاقدات مع بقية الفنانين المشاركين، تمهيدًا لمواصلة التصوير وفقًا لخطة العمل المحددة.