روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل من بودابست

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا ستطرد عددًا لم تحدده من الدبلوماسيين المجريين ردًا على طرد بودابست الشهر الماضي 10 دبلوماسيين روس.

وذكرت الوزارة أن "كإجراء متبادل، يتعين على مجموعة من موظفي السفارة المجرية في موسكو والقنصليات العامة المجرية في سان بطرسبرج وكازان مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين".

وذكرت وزارة الخارجية المجرية في بيان أنها أحيطت علمًا بالقرار الروسي، مضيفة "المجر ليست راغبة في تصعيد التوتر الدبلوماسي".

واتهمت المجر الدبلوماسيين الروس الذين طردتهم بممارسة أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

وانتهت فترة رئيس الوزراء المجري السابق، فيكتور أوربان، في أبريل الماضي بعد 16 عامًا في المنصب، وكان قد حافظ على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، واستمر في شراء النفط والغاز الروسيين رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المجري الحالي بيتر ماجيار، وحكومته مرارًا إن تحالفات المجر الرئيسية هي مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد ماجيار، أن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة التي تآكلت في عهد أوربان، بحسب وكالة رويترز للأنباء.