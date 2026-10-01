آيسلندا تتجه لمقاطعة «يوروفيجن 2027» إذا شاركت إسرائيل

أعلن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في آيسلندا (RÚV) تأييده عدم مشاركة البلاد في مسابقة «يوروفيجن 2027» إذا سُمح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الآيسلندية (RÚV)، جاء القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة في 30 سبتمبر.

وقدم 6 من أعضاء مجلس الإدارة التسعة اقتراحًا بتوجيه المدير العام للهيئة إلى إخطار اتحاد البث الأوروبي (EBU) بأن آيسلندا لن تشارك في مسابقة 2027 إذا لم تُمنع إسرائيل من المشاركة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. RÚV

كما جدد القرار دعوة اتحاد البث الأوروبي إلى استبعاد إسرائيل من المشاركين في المسابقة.

ولا يتعلق القرار في هذه المرحلة برفض آيسلندا غير المشروط المشاركة في مسابقة «يوروفيجن 2027»، وإنما بموقف مجلس إدارة RÚV من مشاركة إسرائيل، إذ إن القرار النهائي بشأن مشاركة البلاد سيعتمد على قرارات أخرى في إطار المسابقة.

وكانت آيسلندا قد قاطعت بالفعل مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026، إلى جانب دول أخرى، احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر أن تقام مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2027 في مدينة بورجاس البلغارية، حيث تستضيف المدينة المسابقة في مايو 2027، وتقام العروض الرئيسية يومي 11 و13 مايو، فيما يقام النهائي يوم 15 مايو.