القدس: 27 ألفا و830 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الربع الثالث من عام 2026

رصدت محافظة القدس خلال الربع الثالث من عام 2026، استشهاد ستة مواطنين، واقتحام 27,830 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وتنفيذ 139 عملية هدم وتجريف، و357 حالة اعتقال، إلى جانب إصدار 73 قرارا بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت المحافظة، في تقريرها الربعي الصادر اليوم الخميس، أن الأشهر الثلاثة شهدت تصعيدًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومحيطها، شمل الاعتداءات على المسجد الأقصى، وحملات الاعتقال والإبعاد، وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، وتقييد حركة المقدسيين، واستهداف التجمعات البدوية، إلى جانب مواصلة المشاريع الاستعمارية.

وخلال الربع الثالث، ارتقى ستة مواطنين من محافظة القدس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم: وليد نضال أبو سنينة في مخيم قلنديا، ونصر زعل كعابنة قرب جدار الفصل في بيرنبالا، وخليل رشاد حامد الرشق عند حاجز مخيم شعفاط، وخليل عباس خليل الأعور وأحمد خليل عباس الأعور خلال اقتحام بلدة سلوان، وإبراهيم الهندي قرب باب العامود.

وبذلك ارتفع عدد شهداء محافظة القدس منذ بداية العام إلى 17 شهيدا، حتى 4 سبتمبر 2026.

27,830 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال الربع الثالث تصعيدا في الاقتحامات والانتهاكات، إذ بلغ عدد المستوطنين المقتحمين 27,830، إضافة إلى 13,113 شخصًا دخلوا المسجد تحت غطاء ما يسمى «السياحة».

وأشارت المحافظة إلى أن التصعيد لم يقتصر على زيادة أعداد المقتحمين، بل شمل توسيع نطاق الممارسات والطقوس الدينية، بما فيها أداء الصلوات الجماعية، والسجود، والنفخ في «الشوفار»، وإدخال كتب الصلاة والأدوات والقرابين النباتية، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات وقيادات جماعات «الهيكل»، وتحت حماية شرطة الاحتلال.

وكانت أبرز محطات التصعيد خلال ما يسمى «ذكرى خراب الهيكل» في 23 يوليو، حين اقتحم المسجد 4,248 مستوطنا، بمشاركة الوزير إيتمار بن غفير وعدد من المسئولين.

كما شهد المسجد خلال ما يسمى «رأس السنة العبرية» و«يوم الغفران» و«عيد العرش» تكرار الصلوات والطقوس العلنية داخل المسجد ومحيطه، بالتزامن مع القيود المفروضة على دخول المصلين المسلمين، وإغلاق بعض الأبواب، وإبعاد المقدسيين، والتضييق على موظفي دائرة الأوقاف.

114 إصابة

ورصدت المحافظة 114 إصابة خلال الربع الثالث، توزعت بين إصابات بالرصاص الحي والمطاطي، واعتداءات بالضرب، وإصابات بالغاز المسيل للدموع، وأخرى نتيجة رش غاز الفلفل من قبل المستوطنين.

وتركزت الإصابات في مخيم قلنديا وبلدتي كفر عقب والرام، إلى جانب حزما وأبو ديس ووادي الجوز وبيت عنان وشعفاط وسلوان والطور وبدو وبير نبالا، إضافة إلى التجمعات البدوية، ولا سيما التبنة والعراعرة.

140 اعتداء نفذه المستوطنون

وسجلت محافظة القدس 140 اعتداءً نفذه المستوطنون خلال الربع الثالث، بينها 15 اعتداء بالإيذاء الجسدي.

وشملت الاعتداءات الاعتداء على المواطنين، ورشق المركبات بالحجارة، ومهاجمة المنازل والممتلكات، والاستيلاء على منازل مقدسيين، والاعتداء على الأراضي الزراعية، وإقامة البؤر الاستعمارية والتوسع فيها، والسيطرة على مصادر المياه، وملاحقة التجمعات البدوية ورعاة الأغنام، والاعتداء على الكنائس والأماكن الدينية المسيحية.

وتركزت الاعتداءات في التجمعات البدوية والأحياء الفلسطينية والبلدة القديمة، وتصاعدت خلال موسم الأعياد العبرية في سبتمبر، بالتزامن مع تنفيذ طقوس دينية، وإغلاق طرق، ورفع أعلام الاحتلال.

اعتقال 357 مواطنا

ورصدت المحافظة اعتقال 357 مواطنًا خلال الربع الثالث، بينهم 10 أطفال و8 سيدات، في إطار حملات اعتقال طالت مختلف مناطق محافظة القدس.

وشملت الاعتقالات اقتحام المنازل والأحياء، والتوقيفات الميدانية على الحواجز والطرقات، والمداهمات والاحتجازات، إلى جانب استخدام القوة والاعتداء بالضرب والتخويف.

وتوزعت الاعتقالات على مناطق عدة، أبرزها مخيم قلنديا، وكفر عقب، والرام، وسلوان، والعيسوية، وأبو ديس، وعناتا، وجبل المكبر، وبيت دقو، وقطنة، وبدو، وحزما، وبير نبالا، والبلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

وطالت الاعتقالات الأطفال والنساء والمصلين والشخصيات الدينية والصحفيين والكتاب والأسرى المحررين والناشطين والعمال الفلسطينيين.