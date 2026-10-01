عمر برعى يقدم اوراق ترشحه لانتخابات سبورتنج

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تقدم عضو لجنة الجولف بنادى سبورتنج عمر برعى باوراق ترشحه لانتخابات نادى سبورتنج العريق والمقرر إجرائها يوم 13 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة 2026 / 2030 .

يخوض عمر برعى انتخابات نادى سبورتنج تحت سن 35 عاما تحت شعار من اجل مستقبل مشرق يستحقه نادى سبورتنج احد اعرق الأندية الرياضية فى مصر والشرق الاوسط لما له من ماضى حافل يحترمه الجميع.

ويحمل عمر برعى طموحات اعضاء النادى وبالاخص الشباب باعتباره واحدا منهم إيمانا منه نحو ضرورة منح الفرصة للشباب للانطلاق نحو الابداع فى خدمة نادى سبورتنج العريق.

ويملك عمر برعى سيرة ذاتية ورياضية مشرفة فهو احد ابطال نادى سبورتنج فى رياضة الجولف ومثل مصر دوليا فى مرحلة الناشئين وحقق العديد من الالقاب الرياضية للنادى على المستويين الفردى والجماعى فى منافسات الجولف وابرزها مساهمته كلاعب فى حصول النادى على دورى الجولف ثلاث مرات متتالية وكأس مصر مرة واحدة وكأس السوبر مرة واحدة وكان لاعبا ومديرا فنيا .

واختير عمر برعى بعد تصاعد خبراته الادارية والفنية عضوا بلجنة الجولف بالنادى وعضوا بلجنة التطوير باتحاد الجولف واسندت اليه المسئولية كاملة فى الإشراف على فريق النادى وتنظيم البطولات.

واكد عمر برعى ان خدمة نادى سبورتنج وأعضائه شرف كبير للغاية يتمنى ان يناله فى الدورة القادمة حتى يتمكن من رد الجميل لهذا الكيان الكبير .