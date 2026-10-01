قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن إيران لن تتهرب من الحوار مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت تدرس فيه طهران الرد الأمريكي على أحدث مقترحاتها لإحياء اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء عن بزشكيان قوله: «لم نتهرب يومًا من المحادثات، ولن نفعل ذلك أبدًا، رغم أن الولايات المتحدة استهدفت بلادنا ثلاث مرات على الرغم من توقيع اتفاقية».

وأشار بزشكيان إلى أن الولايات المتحدة عليها التخلي عن فكرة «تركيع إيران»، موضحًا أن الحكومة تعمل، رغم القيود البحرية، على إزالة العقبات بهدف توسيع حركة الصادرات والواردات عبر الحدود البرية مع باكستان والعراق وتركمانستان وأذربيجان.

وتأتي تصريحات بزشكيان فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصعيد القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضيه، مستبعدًا في الوقت نفسه إمكانية إحلال سلام دائم مع طهران.

وأضاف ترمب، خلال لقاء مع مجلة «تايم» نُشر اليوم الخميس: «لأننا بتدمير إيران، حققنا السلام في العالم. أما مع إيران، فلا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام أبدًا».

وكان ترمب قد خاض حملته الانتخابية على أساس تعهده بإحلال السلام، لكنه يبرر استمرار الحرب مع إيران بضرورة منعها من امتلاك سلاح نووي.

وتأتي تصريحات بزشكيان في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب والملف النووي، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية.