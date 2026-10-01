جواو فيليكس يفتح باب العودة إلى برشلونة بعد تألقه مع النصر

يدرس البرتغالي جواو فيليكس، لاعب النصر السعودي، إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نجح في استعادة جزء من مستواه خلال تجربته الحالية في الدوري السعودي.

وينتهي عقد فيليكس مع النصر في 30 يونيو المقبل، ما يمنحه إمكانية الانتقال إلى نادٍ آخر في صفقة مجانية حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تعاقده مع النادي السعودي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن برشلونة يأتي على رأس الأندية التي يفضل جواو فيليكس الانتقال إليها، مشيرة إلى أن وكيله خورخي مينديز نقل بالفعل رغبة اللاعب إلى مسؤولي النادي الكتالوني.

ورغم امتلاك برشلونة عددًا كبيرًا من الخيارات في الخط الهجومي، فإن إمكانية التعاقد مع فيليكس دون دفع رسوم انتقال قد تجعل الصفقة مطروحة على طاولة الإدارة، خاصة في ظل التحديات المالية التي قد يواجهها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمكن جواو فيليكس من استعادة بريقه منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث أصبح أحد العناصر البارزة في صفوف النصر، وهو ما انعكس على وضعه مع منتخب البرتغال، إلى جانب ارتفاع قيمته مجددًا في سوق الانتقالات.

ويرى اللاعب أن العودة إلى برشلونة قد تمنحه فرصة جديدة لإثبات قدراته، خاصة أنه مستعد، وفقًا للتقرير، لتقديم تنازلات مالية من أجل ارتداء قميص الفريق الكتالوني مجددًا، في ظل امتلاكه قدرات هجومية يمكن أن تمنح الفريق خيارات إضافية.

وسبق لفيليكس أن خاض تجربة مع برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من أتلتيكو مدريد، حيث ارتدى قميص الفريق لمدة موسم، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية بصورة منتظمة.

وخلال فترته مع برشلونة، شارك اللاعب البرتغالي في 44 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى، إلا أن مستواه لم يكن مستقرًا بالشكل الذي دفع النادي إلى التعاقد معه بصورة نهائية.

وبعد انتهاء تجربته مع برشلونة، انتقل فيليكس إلى تشيلسي، لكنه واجه بدوره صعوبات في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي منذ عام 2025، إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو في صفوف النصر.

ومع اقتراب نهاية عقده، يترقب مستقبل جواو فيليكس خلال الأشهر المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى برشلونة، مقابل حاجة النادي الكتالوني إلى دراسة الجوانب الفنية والمالية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الصفقة.