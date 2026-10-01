حسين فهمي يسلم جائزة مهرجان طريق الحرير لفريق فيلم القصص بدار الأوبرا

استقبل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مقر المهرجان الجديد بدار الأوبرا المصرية، صنّاع فيلم "القصص"؛ لتسليمهم درع الجائزة التي تسلّمها نيابةً عنهم خلال مشاركته في مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي بالصين، إذ شارك في تسلّم الجائزة مخرج الفيلم أبو بكر شوقي، والمنتجان محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وشهد اللقاء حضور المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد طارق، ومدير أيام القاهرة لصناعة السينما محمد سيد عبد الرحيم، بجانب حضور أعضاء الوفد المصري العائد من الصين، الذي ترأسه حسين فهمي ومثّل مصر في فعاليات الدورة المنقضية للمهرجان الأسبوع الماضي.

وشارك الوفد في عدد من اللقاءات والأنشطة السينمائية لتعزيز آفاق التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، ومن بينهم: "الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والأستاذ عز الدين غنيم، رئيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، والمنتج الدكتور محمد العدل، والدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون السابقة، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والمنتج هشام سليمان، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان أيمن عزب، والمخرج عبد الحكيم التونسي، والأستاذ هشام فهمي، إلى جانب عدد من الكوادر والسينمائيين المصريين المشاركين في فعاليات الوفد".

وأعرب حسين فهمي، خلال اللقاء عن اعتزازه بالتمثيل المشرف للسينما المصرية، مؤكدًا حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على دعم المبدعين المصريين وإبراز تجاربهم الفنية في مختلف المحافل العالمية، وتوطيد أواصر التبادل السينمائي مع المهرجانات الدولية.