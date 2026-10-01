العليمي: الحوثيون بدأوا الحرب والقوات المسلحة اليمنية ستنهيها

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، الخميس، مشاورات موسعة بشأن التطورات الميدانية في محافظة تعز، في ظل تصاعد المواجهات مع جماعة الحوثي في عدد من جبهات المحافظة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، اطلع العليمي، خلال الاجتماع، من عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي ومحمود الصبيحي، ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية في تعز، على تطورات الوضع الميداني والإجراءات المتخذة للتعامل مع الهجمات ومحاولات التسلل الحوثية خلال الساعات الماضية.

كما استمع إلى إحاطات بشأن سير العمليات العسكرية وجاهزية الوحدات المنتشرة في مختلف المحاور، وتأمين الطرق وخطوط الإمداد، والتصدي لمحاولات إحداث اختراقات ميدانية، إضافة إلى الخسائر التي قالت السلطات إن الحوثيين تكبدوها خلال المواجهات.

وأشاد العليمي، بأداء القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في جبهات تعز، وقال إن المواجهات أظهرت جاهزية القوات وقدرتها على إحباط محاولات الحوثيين وتحقيق أهدافها العسكرية.

واتهم العليمي، جماعة الحوثي باللجوء إلى ما وصفها بـ«الحرب النفسية» وبث الشائعات لإثارة الخوف بين السكان، مستفيدة من سيطرتها على شبكات الاتصالات. ووجّه الأجهزة العسكرية والأمنية باتخاذ إجراءات لتأمين المناطق والطرق والمنشآت الحيوية، والتعامل مع ما وصفها بمحاولات التأثير على أمن المحافظة.

وقال العليمي: «إن المليشيات هي التي بدأت هذه الحرب، واختارت التصعيد طريقًا، لكن قواتنا المسلحة، بإرادة شعبنا ودعم أشقائنا، هي من ستنهيها»، مضيفًا أن العمليات العسكرية ستستمر وفق الخطط الموضوعة، بهدف استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الانخراط فيما وصفها بـ«حملات التعبئة والتضليل»، وعدم السماح بتجنيد أبنائهم في الهجمات، مجددًا التزام الدولة بـ«مبادرة العودة الآمنة» لمن يختار الانضمام إلى مؤسسات الدولة.