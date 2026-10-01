الجيش اليمني: قواتنا ثابتة في جبهات تعز وتواصل مواجهة الحوثيين

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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات تواصل الثبات في مواقعها والقيام بمهامها القتالية في مواجهة جماعة الحوثي على مختلف جبهات محافظة تعز.

ونقل موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، اليوم الخميس، عن النزيلي، قوله إن القوات في جبهات تعز «ثابتة في مواقعها ومتماسكة في صفوفها»، مشيرًا إلى أن المعارك تُحسم ميدانيًا.

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية بمقتل وإصابة عشرات من عناصر الحوثيين جراء مواجهات مع القوات الحكومية في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب شرقي تعز.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت أيضًا في بني بكاري بمديرية جبل حبشي، ومنطقة حمير بمديرية مقبنة في الريف الغربي للمحافظة، إلى جانب جبهة الأقروض، مشيرة إلى أن القوات الحكومية أوقعت خسائر في صفوف الحوثيين في الأرواح والعتاد.

وأعلن الجيش اليمني، الخميس، إحباط هجوم واسع لجماعة الحوثي على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للجماعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن «محور طور الباحة» العسكري التابع للجيش، نشره على منصة فيسبوك.

وقال: «قواتنا تحبط هجوما حوثيا واسعا في جميع جبهات محور طور الباحة وتقضي على جميع أنساقه المهاجمة»، دون تفاصيل.

وفي بيان آخر مقتضب، أفاد المحور ذاته بأن «الطيران الحربي للقوات المسلحة شن 6 غارات على مواقع وآليات مليشيا الحوثي».

وأوضح أن الغارات استهدفت مواقع في جبهات الأكبوش والأحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز، دون المزيد من التفاصيل.

بدوره، قال محور تعز العسكري في بيان اطلعت عليه «الأناضول»، إن قوات الجيش «تخوض معارك عنيفة في منطقة بني بكاري بمديرية جبل حبشي، وفي جبهة حمير بمديرية مقبنة بالريف الغربي لتعز، وفي جبهة الأقروض جنوب شرقي المحافظة».

وأضاف أن قوات الجيش «كبدت مليشيا الحوثي خسائر بالأرواح والعتاد». ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على البيانين.

يأتي ذلك غداة تصعيد عسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات بينها تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء، بالتزامن مع إعلان الجيش تنفيذ مئات الاستهدافات لمواقع وعناصر الجماعة.

فيما تحدث الحوثيون عن عشرات الغارات الجوية والقصف الصاروخي على مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وتزامن التصعيد في اليمن، الأربعاء، مع اجتماع عسكري بالعاصمة المؤقتة عدن لبحث تعزيز الجاهزية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن التعبئة العامة.