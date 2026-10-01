أمين اتحاد المهن الطبية يتابع انتظام العمل بمشروع العلاج في أول أيام الاشتراك والتجديد

أجرى الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، جولة ميدانية بالمقر الرئيسي لمشروع علاج الأعضاء وأسرهم، في أول أيام فتح باب الاشتراك والتجديد للعام الجديد 2027، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء، وتيسير إجراءات الاشتراك والتجديد.

وخلال الجولة، استمع الأمين العام إلى آراء الأعضاء حول مستوى الخدمة وإجراءات الاشتراك، حيث أشاد الأعضاء بحسن الاستقبال وسرعة إنجاز الإجراءات، مؤكدين سهولة الإجراءات المقدمة بالمشروع.

كما اطمأن الدكتور أبو بكر القاضي على حُسن سير العمل وانتظامه بكل مقرات المشروع الخارجية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لضمان تقديم الخدمة للأعضاء بكفاءة وسرعة، وتيسير إجراءات الاشتراك والتجديد في مختلف المقرات.

شارك في الجولة الدكتور محمود حمدي، الأمين العام المساعد للاتحاد، حيث استمع إلى آراء ومقترحات الأعضاء، وطالب العاملين بالمشروع ببذل المزيد من الجهد وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة، والعمل على سرعة إنهاء معاملات الأعضاء وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأكد الدكتور محمود حمدي أن الأمانة العامة للاتحاد لا تدخر جهدا من خلال العمل المستمر لتعظيم استفادة الأعضاء من مشروع العلاج، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لهم بما يضمن حصولهم على أفضل مستوى ممكن من الخدمة، والحفاظ على مكتسباتهم والاستمرار في تطويرها.

حضر الجولة الدكتور محمد علاء الدين، المشرف العام على مشروع العلاج، الذي أثنى على جهود الأمانة العامة للاتحاد في دعم مشروع العلاج وتقديم كل أوجه التيسير للأعضاء، مشيرا إلى أن ما تم إقراره من تيسيرات وتطوير للخدمات يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات الأعضاء وتعزيزها، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم ولأسرهم، بما يواكب احتياجاتهم ويعزز الدور التكافلي للمشروع.

كان مشروع علاج الأعضاء وأسرهم قد فتح أبوابه صباح اليوم، أمام الأعضاء الراغبين في الاشتراك لأول مرة، أو التجديد، أو الإضافة والحذف للعام الجديد 2027، ويستمر فتح باب الاشتراك حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن تبدأ الاستفادة من خدمات المشروع اعتبارا من يناير 2027.

ويأتي فتح باب الاشتراك والتجديد للعام الجديد في إطار حزمة من القرارات والتيسيرات التي أقرها مجلس الاتحاد لتيسير اشتراك الأعضاء وتعظيم الاستفادة من خدمات المشروع، الذي تأسس عام 1987 تحت شعار "تكافل.. زمالة.. وفاء".

ومن أبرز التيسيرات الجديدة للعام 2027، رفع الحد الأقصى للتغطية العلاجية إلى 70 ألف جنيه بدلا من 55 ألف جنيه في العام الحالي، وتخفيض الاشتراك للأعضاء الذين تجاوزوا سن 70 عاما إلى 500 جنيه، وخفض اشتراك الدفعات الجديدة إلى 400 جنيه تشجيعا للشباب على الاشتراك بالمشروع.

كما تشمل التيسيرات إلغاء الكوبونات الخاصة بالباركود والاعتماد على نظام الموافقات الإلكترونية للخدمات الطبية، وإتاحة خدمة توصيل كارنيهات مشروع العلاج "دليفري" لأول مرة على مستوى جميع المحافظات.

وتأتي هذه التيسيرات في إطار حرص اتحاد نقابات المهن الطبية على تطوير خدمات مشروع العلاج والحفاظ على مكتسبات الأعضاء وأسرهم، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية، بما يعزز الدور الذي يقوم به المشروع منذ تأسيسه في خدمة أعضاء المهن الطبية وأسرهم.