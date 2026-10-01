صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر يختار لاعبة كرة القدم نادين غازي لتسليط الضوء على تمكين الشباب

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عن اختيار لاعبة كرة القدم نادين غازي بطلة من أبطاله لتسليط الضوء على تمكين الشباب، والفتيات والنساء، وزيادة الوعي العام بعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونادين إحدى اللاعبات لفريق النادي الأهلي لكرة القدم للسيدات والمنتخب المصري. وبدأت رحلتها في كرة القدم في سن الحادية عشرة، وتحدثت كثيرا عن التغلب على التحديات كلاعبة في رياضة يمارسها الرجال تقليدياً.

وتم الإعلان عن نادين كبطلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال افتتاح ملعب رياضي مجتمعي تم تجديده، واستضافته المجموعات الفرنسيسكانية في القاهرة، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والسفارة الإيطالية. ويعد المرفق الرياضي المطور بمثابة مساحة آمنة لتمكين الشباب، وتعزيز الرفاهية، والتماسك الاجتماعي.

وجمع الافتتاح السفير الإيطالي في مصر أجوستينو باليزي، والقائمة بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، ورئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القاهرة الدكتور تيبيريو كياري، ورئيس اللجنة الوطنية للذكرى الـ 800 للقديس فرنسيس الأسيزي دافيدي روندوني.

وستركز مشاركة نادين مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل أساسي على مبادرته "كرة القدم من أجل الصحة النفسية"، التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتم إطلاق المبادرة من قبل مكتب الأمم المتحدة للشباب هذا العام، لتعزيز الرفاه النفسي بين الشباب من خلال كرة القدم. والهدف هو تقديم معلومات ودعم الصحة النفسية مباشرة إلى ملعب كرة القدم، وتضمينها ضمن الأنظمة الوطنية للشباب والرياضة في البلاد.