استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية

استشهد المواطن الفلسطيني مشهور شاهر محمد ياسين (51 عاما)، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وقال مدير مستشفى سلفيت الحكومي محمد الرمحي، إن المواطن ياسين استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال اعتداء المستوطنين على البلدة.

وكان مستوطنون من مستوطنة «حفات أنطون» قد شنّوا هجومًا اليوم على منطقة النصبة شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما في البطن، والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

كما احتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف الزيتونة في ياسوف، واستولت على مفتاح المركبة وألقته بعيدا، ما أدى إلى عرقلة عمل الطواقم الإسعافية ومنعها من أداء مهامها.