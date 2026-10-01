فوكس برلين خامس العالم لكرة اليد بالفوز على بينهيروس البرازيلي

حقق فريق فوكس برلين الألماني المركز الخامس في بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية وتختتم مساء اليوم، الخميس.

وفاز فريق فوكس برلين الألماني على نظيره بينهيروس البرازيلي بنتيجة 31-27، في مباراة تحديد المركز الخامس التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان بينهيروس البرازيلي حقق المركز الثالث في المجموعة الأولى من البطولة بعد الخسارة من الزمالك وبرشلونة والفوز على درب السلطان المغربي، فيما جاء فوكس برلين في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف فيزبريم المجري والأهلي المصري بفوز وحيد على برقان الكويتي.

وتقام منافسات البطولة هذا العام بنظام جديد، حيث يتأهل متصدرا المجموعتين مباشرة إلى المباراة النهائية، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين للمنافسة على الميدالية البرونزية، ويتنافس أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة على المركزين الخامس والسادس.

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة الأهلي والزمالك.