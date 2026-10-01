حماس تكذب تقريرا عبريا بشأن تسريع بناء جهازها العسكري وصيانة الأنفاق: تبرير لاستمرار الحرب

قال حازم قاسم الناطق، باسم حركة حماس، إن ما نشرته القناة 12 العبرية، عن تسارع بناء حماس لجهازها العسكري وصيانة الأنفاق واستمرار التهريب «تقارير كاذبة»؛ تهدف لمحاولة تبرير استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وللتغطية على خروقات الاحتلال الخطيرة لوقف إطلاق النار.

وأكد في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا مجلس السلام إلى «الخروج عن صمته المتواطئ مع الاحتلال، والالتزام بخطة وقف إطلاق النار وخارطة الطريق الخاصة به».

ونوه أن «استمرار مجلس السلام بإيجاد المبررات للاحتلال يجعله شريكًا في جرائمه ضد قطاع غزة»، بحسب تعبيره.

وأفادت تقارير عبرية مؤخرًا بأن استهداف قيادات حماس لم ينجح في تفكيك البنية التنظيمية للحركة، أو منعها من إعادة ترتيب صفوفها واستعادة جزء من قدراتها العسكرية والإدارية.

وتخشى دوائر إسرائيلية من أن يتيح استمرار هذا الوضع للحركة مزيدًا من الوقت لإعادة تنظيم هياكلها العسكرية والأمنية وتعزيز حضورها داخل القطاع.