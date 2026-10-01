اختتام فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة

اختتمت فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مجلس الشباب العربي، بحضور اللواء أركان حرب الدكتور محمود خليفة، وسط مشاركة عدد من القيادات والشخصيات الشبابية والإعلامية من مختلف الدول العربية.

وشهدت فعاليات الملتقى عددا من الجلسات التي تناولت عددا من القضايا العربية، إلى جانب مناقشات حول دور الشباب في بناء جسور التواصل بين أبناء الدول العربية، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة للمستقبل، سبل مواجهة تحديات الوحدة العربية.

وفي ختام الفعاليات، شهد الملتقى تكريم عدد من الشخصيات العربية الشابة والإعلاميين، تقديرا لإسهاماتهم ومشاركاتهم في فعاليات الملتقى ودورهم في دعم قضايا الشباب والعمل العربي المشترك.

بدورها قامت دكتورة مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي، بتكريم عدد من الشخصيات المشاركة، من بينهم الدكتورة منى الدوي، الناشطة الاجتماعية من البحرين، والكاتب والإعلامي البحريني صلاح الجودر، تقديرا لإسهاماتهما ومشاركتهما في فعاليات الملتقى.

كما شمل التكريم عددا من الإعلاميات والصحفيات الشابات المصريات، من بينهن الكاتبة الصحفية ماجي حامد، الكاتبة الصحفية هبه محمد، الإعلامية نجوى يونس، الاعلامية رانيا هاشم، تقديرا لدورهن الإعلامي ومشاركتهن في دعم قضايا الشباب والعمل العربي المشترك، و تأكيدا على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام والشباب في تعزيز التواصل بين أبناء الدول العربية، وإبراز إسهامات الكوادر العربية في خدمة مجتمعاتها وقضاياها.