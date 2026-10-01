كاستيلو: الإصرار والتركيز وراء إنجاز الأهلي العالمي في مونديال اليد

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفوز على الزمالك والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية يمثل إنجازًا مهمًّا للفريق.

وحقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 30-25، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الإدارية.

وقال كاستيلو إن لاعبي الأهلي خاضوا المباراة بتركيز كبير، وكان لديهم إصرار واضح على تحقيق الفوز وحصد الميدالية، مشيرًا إلى أن الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل الوصول إلى منصة التتويج.

وأضاف أن التتويج جاء نتيجة للعمل الجماعي والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن الفوز على الزمالك يمنح الفريق دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشار كاستيلو إلى أن لاعبي الأهلي يقدرون دعم جماهير النادي، ويسعون دائمًا إلى تحقيق النتائج التي تليق باسم الأهلي.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية، بعدما سبق له أن حققها في نسخة 2024، بينما كان الفريق قد حصل على ‏الميدالية الفضية للبطولة عام 2007.‏