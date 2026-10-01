بوتين: مستعد لعقد اجتماع مع شي وترامب إذا تم الاتفاق على جدول أعمال

قال الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لكنه أشار إلى ضرورة وضع جدول أعمال أولا.
وفي أوائل سبتمبر، أعلن الكرملين أن بوتين وترامب وشي ربما يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقبلة في نوفمبر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا ستنظر في استخدام كل أنواع الأسلحة الموجودة في ترسانتها إذا تعرضت كالينينجراد المطلة على بحر البلطيق للتهديد.
وفي كلمة ألقاها أمام منتدى فالداي الذي يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو، قال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنها سترد في حالة تعرضها لأي عدوان.