 بوتين: مستعد لعقد اجتماع مع شي وترامب إذا تم الاتفاق على جدول أعمال - بوابة الشروق
الخميس 1 أكتوبر 2026 9:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بوتين: مستعد لعقد اجتماع مع شي وترامب إذا تم الاتفاق على جدول أعمال

وكالات
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 9:24 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 9:24 م

قال الرئيس، الروسي فلاديمير ‌بوتين، اليوم الخميس إنه مستعد لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيره ⁠الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لكنه أشار إلى ضرورة وضع جدول أعمال أولا.

وفي أوائل ‌سبتمبر، أعلن الكرملين أن بوتين وترامب وشي ربما يعقدون ⁠اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة منتدى التعاون ⁠الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي المقبلة ⁠في نوفمبر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح بوتين، اليوم الخميس، بأن روسيا ستنظر في استخدام كل أنواع الأسلحة ⁠الموجودة في ترسانتها إذا تعرضت كالينينجراد المطلة على بحر البلطيق للتهديد.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى فالداي ‌الذي ⁠يضم خبراء دوليين في الشأن الروسي بموسكو، قال بوتين إن ⁠روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنها ⁠سترد في حالة تعرضها ⁠لأي عدوان.

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