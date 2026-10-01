الرئيس الروسي: روسيا ستواصل العمل مع أفريقيا من أجل التنمية المشتركة وليس بأسلوب المستعمرين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تعمل وستواصل العمل مع أفريقيا، ولكن ليس كما فعل المستعمرون، بل من أجل التنمية المشتركة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين: "نحن نريد العمل مع أفريقيا، ونعمل معها بالفعل، وسنواصل ذلك؛ ليس كما فعل المستعمرون الذين سعوا لتحقيق الأرباح ونهب ثروات القارة، بل بهدف تحقيق التنمية معاً"، خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار.

وذكر بوتين أن القارة الإفريقية تمتلك آفاقا واعدة والفئة العمرية الشابة هناك توفر بيئة مثالية وفرصا هائلة للاستثمارات.

وقال: "إن أهم نقطة أود التأكيد عليها، وهي موضوع نناقشه أنا وزملائي، تتمثل في أن أفريقيا قارة تتمتع بإمكانات هائلة وتزخر بتركيبة سكانية شابة للغاية، وعلاوة على ذلك، فإن هذا العدد السكاني في تزايد مستمر".

وتابع: "بطبيعة الحال، ستسعى جميع الدول الأفريقية لضمان تحسن مستوى معيشة هذا السكان الشباب والمتزايدين عددا. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يفتح آفاقا واسعة للاستثمار والتعاون".

وانطلقت أعمال المؤتمر السنوي الـ23 لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، حيث سيجتمع خبراء من 40 دولة في منطقة موسكو في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وسيجمع هذا الحدث 120 مشاركًا، منهم 74 ممثلون عن دول أجنبية.