شهيد ومصابون جراء استهداف درون تابع للاحتلال خيمة في خان يونس

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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة شنتها طائرة بدون طيار (درون) تابعة للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا" بأن طائرة درون تابعة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مفترق الإقليمي بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر طبية، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 شهداء، و26 إصابة، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,439، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,040، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175,168.