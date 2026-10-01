حقق المنتخب البرتغالي الفوز على حساب مستضيفه منتخب الدنمارك بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب باركن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم المنتخب البرتغالي عن طريق جواو كانسيلو في الدقيقة 13 من عمر المباراة، فيما تعادل منتخب الدنمارك بتصويبة مميزة من ميكيل دامسجارد في الدقيقة 23، ثم أعاد جونزالو راموس التقدم لمنتخب البرتغال في الدقيقة 25، وتعادل منتخب الدنمارك مرة أخرى في الدقيقة 53 بهدف من راسموس هويلوند.

وسجل فيتينيا هدف التقدم من جديد للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 67، برأسية متقنة بعد تمريرة مميزة من برونو فيرنانديز، قبل أن يعزز البديل جواو فيليكس تقدم البرتغال بالهدف الرابع في الدقيقة 87.

دخل البرتغال مباراة اليوم على واقع أزمة مغادرة الأسطورة كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب بعد تصريحات المدرب حول مشاركة اللاعب، فيما يلعب بديله رفاييل لياو بالقميص رقم 7.

بهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده للنقطة 9 في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الدنمارك عند 3 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام النرويج وويلز على الترتيب.

وفي الجولة الرابعة يلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره النرويجي يوم الأحد المقبل، فيما تلتقي الدنمارك مع ويلز في اليوم ذاته.