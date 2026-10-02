واصلت أسعار النفط ارتفاعها في ختام تعاملات الخميس، بعد قرار الصين حظر صادرات الوقود، وفي أعقاب مكاسب الجلسة الماضية والزيادة الشهرية الحادة، في حين يقيم المستثمرون الجهود الجارية لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وسط التوقعات المتعلقة بصادرات الخام من المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار، أو 4.37%، لتبلغ عند التسوية 102.31 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.45 دولار، أو 2.71%، لتبلغ عند التسوية 92.87 دولار للبرميل.

وزاد الخامان القياسيان بنحو دولار للبرميل أمس الأربعاء. وسجل برنت مكاسب شهرية بلغت نحو 14% في سبتمبر، أيلول، وهي الأكبر منذ يوليو، تموز، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب شهرية بلغت نحو 5%.

وقال المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا، إن "على الرغم من استمرار عمليات الشراء وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعثر محادثات إنهاء الحرب، فإن ضغوط البيع سادت أيضا مع ظهور بوادر انتعاش في صادرات النفط من الشرق الأوسط".

وأضاف أن من العوامل الرئيسية لذلك استئناف السعودية صادراتها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت 922 ألف برميل إلى 427.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 264 ألف برميل.