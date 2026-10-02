الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مصرفية تستخدمها إيران

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشبكة المصرفية "إيه 7" المرتبطة بروسيا، والتي قالت الوزارة إن إيران تستخدمها لتفادي العقوبات.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن شبكة "إيه 7" أُنشئت ودُعمت من قبل أشخاص خاضعين للعقوبات الأمريكية بهدف الالتفاف عليها.

وأضافت أن الشبكة كانت تُظهر المدفوعات المرتبطة بقطاعات وأشخاص خاضعين للعقوبات على أنها معاملات تجارية اعتيادية.

وأفادت الوزارة بأن شبكة مكافحة الجرائم المالية "فنسن" التابعة لها أصدرت تحذيرا لمساعدة المؤسسات المالية على اكتشاف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالشبكة والإبلاغ عنها.

وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع للوزارة، صنّف الشبكة "منظمةً إجرامية عابرة للحدود" وأدرجها على قائمة العقوبات.

يذكر أن شبكة "إيه 7" أُسست في أواخر عام 2024 كقناة بديلة لتسهيل المدفوعات الدولية العابرة للحدود والالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.