حبس مزارع متهم بإطلاق النيران على 4 بقرات لدخولها أرضه بأسوان

قررت النيابة العامة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان حبس مزارع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق النيران على 4 بقرات إثر خلاف بينه وبين آخر جراء دخول الأبقار أرض المتهم بقرية الدكة التابعة لدائرة المركز.

كانت مباحث مركز شرطة نصر النوبة قد تلقت بلاغا يفيد بإصابة 4 بقرات بطلقات نارية داخل منطقة زراعية بقرية الدكة.

انتقل رجال المباحث، برئاسة المقدم أيمن شامة والنقيب محمد زهران، إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن خلافا نشب بين مزارعين اثنين من قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو، بسبب دخول 4 بقرات مملوكة لأحد الطرفين إلى أرض زراعية تخص الطرف الآخر، والذي أطلق أعيرة نارية تجاه الأبقار، ما أسفر عن إصابتها.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.