الكويت تدين استهداف منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي منشأةً كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، رفض الكويت القاطع لتكرار ما وصفته بالاعتداءات العدائية التي تستهدف الأعيان المدنية، مشددةً على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونها استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الوزارة على أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.