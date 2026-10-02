اندلاع حريق بناقلة نفط بعد تعرضها لمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أن ناقلة نفط تعرضت لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت تقريرا من طرف ثالث لم تذكره، يفيد بتعرض ناقلة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضافت أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مشيرة إلى إبلاغها بسلامة أفراد الطاقم.

وأوضحت أن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة، إلى جانب الأثر البيئي الناجم عن الحادث، لا يزالان غير معلومين حتى وقت صدور التحذير.

ودعت السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تتطرق الهيئة إلى وجهة الناقلة ولا حمولتها أو الجهة المالكة لها.

والأربعاء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز الثلاثاء.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجمات التي تأتي في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز بنود التفاوض بين طهران وواشنطن، ويدعي الطرفان سيطرتهما عليه ويتمسكان بمواقف متباينة بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.