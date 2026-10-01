 السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيَّرات في خميس مشيط وجازان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيَّرات في خميس مشيط وجازان

الرياض - أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 11:43 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم الخميس، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيّرات في مدينتي خميس مشيط وجازان.

وقال اللواء المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إنه "جرى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان، و4 مسيّرات في مدينة خميس مشيط"، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية لردع منفذي تلك الهجمات الإرهابية.

من جهته، صرَّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، بأن شظايا الصاروخ الذي أطلق مواقع سكنية نتج عنها أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، مبينا أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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