 الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف

ليلى محمد
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2026 - 11:38 م

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مؤكدةً أن استهداف منشأة مدنية وحيوية في مدينة تحظى بمكانة دينية رفيعة في وجدان المسلمين، وترتبط بخدمة أحد أقدس المواقع الإسلامية، يُشكل تجاوزاً مرفوضاً واستهتاراً غير مقبول بحرمة الأماكن المقدسة وسلامة المنشآت المدنية.

وأكدت الجامعة أن هذا الاستهداف يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويعكس تصعيداً خطيراً من جانب ميليشيا الحوثي، مشددةً على ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة، والنأي بها وبالمنشآت المرتبطة بخدمتها عن أي أعمال عدائية أو عسكرية.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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