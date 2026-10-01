كاملة أبو ذكري تبحث عن ممثلين لتجسيد شادية وسعاد حسني ومحمد عبدالوهاب في مسلسل بين الشك واليقين

تواصل المخرجة كاملة أبو ذكري التحضير لمسلسل "بين الشك واليقين" عن قصة حياة المفكر والطبيب الراحل مصطفى محمود، والمقرر عرضه في رمضان 2027، وبدأت البحث عن عدد من الممثلين لتجسيد شخصيات فنية وأدبية تظهر ضمن أحداث العمل.

ونشرت كاملة أبو ذكري عبر صفحتها على "فيسبوك" طلبا لممثل يتراوح عمره بين 50 و55 عاما لتجسيد شخصية الموسيقار محمد عبدالوهاب، كما طلبت ممثلة لتجسيد شخصية الفنانة سعاد حسني في عمر يتراوح بين 25 و30 عاما، وممثلة أخرى لتجسيد شخصية الفنانة شادية في العمر نفسه.

كما تبحث المخرجة عن ممثل في أواخر العشرينيات لتجسيد شخصية الكاتب يوسف إدريس، ونشرت صور الشخصيات المطلوبة ضمن إعلانات اختيار الممثلين.

ويجسد الفنان حمزة العيلي شخصية مصطفى محمود في مرحلة النضج، فيما يجسد حسن مالك الشخصية في مرحلة الشباب، وحمزة علم الدين في مرحلة الطفولة، ويشارك في البطولة أشرف عبدالباقي ومراد مكرم ومايان السيد وتارا عبود وياسمينا العبد ودنيا سامي وفدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من معالجة محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.