قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن أهم رسالة خرجت من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادات الدولة والعمد والمشايخ تمثلت في ملف المياه، مشيرا إلى التأكيد أن الدولة تعطي مساحة للدبلوماسية والحلول السلمية بشأن السدود الإثيوبية.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن تلك الدبلوماسية "لن تكون على حساب وجود مصر، ولا على حساب شعب مصر".

وأكد "بكري" أن قضية المياه للمصريين تمثل "قضية حياة وموت"، مشيرا إلى دلالة حضور العمد والمشايخ لتمثيل نحو نصف سكان مصر في 4500 قرية بالريف والصعيد والدلتا والحرص الرئاسي على الحوار مع المواطنين.

ووجه رسالة إلى رئيس الجمهورية، قائلا: "الناس صادقة معاك يا ريس، وإحنا محتاجين نقف معاك وأنت تقف معانا، محتاجين نقضي على الفساد، محتاجين ثورة إدارية، ثورة ضد الفساد، ثورة تخلي بلدنا تنهض، وده حلمك، وحلمنا، وحلم الغلابة اللي بيحبوا البلد، اللي بيموتوا وبيستحملوا عشان البلد دي".

وأكد أن الطبقة المتوسطة صابرة وتملك ثقة كاملة في الرئيس السيسي، متابعا: "حلم الطبقة المتوسطة، الناس الجميلة المحترمة اللي تعبانة وتعبت اقتصاديا، لكن هي صابرة لأنها عارفاك، ولأن عندها ثقة فيك، ولأنها شافت المشروعات القومية شكلها إزاي، علشان كده الفترة القادمة هي فترة النهوض، وأننا نلم ونحتوي الناس فترة الشعب والقيادة، كلنا على قلب واحد ونواجه المشاكل، وإحنا معاك، لو عديت البحر إحنا وراك، لأن إحنا واثقين بعد البحر هيبقى فيه كل شيء جميل لمصر.. مصر تستاهل منك ومننا كل تضحية وكل فداء".

واستشهد بتأكيد الرئيس السيسي المتكرر للمسئولين "خلوا عينيكم على الغلابة"، مشيدا باستجابة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الفورية باتخاذ قرارات تخص ملف التراخيص في نفس الساعة عقب توجيهات الرئيس.

ودعا "بكري" إلى إمكانية تخفيف الأعباء المعيشية بإجراءات "لا تشكل مشكلة للدولة"، مثل زيادة المرتبات، وتقديم الحوافز، وتخفيض شرائح فواتير الكهرباء، وتوجيه النظر إلى فئات مثل أساتذة الجامعات وغيرهم ممن "يعيشون بالستر"، معقبا: "اللي حصل في اليومين الماضيين عمل رد فعل إيجابي عند كل الناس، وقالوا هو ده الرئيس عبد الفتاح السيسي".